Все смывает на своем пути: эксклюзивные кадры с места прорыва пуциловской дамбы в Уссурийске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 848 0

Эксклюзивные кадры с места прорыва пуциловской дамбы в Уссурийске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из-за мощного циклона в блокаде оказались тысячи людей.

Съемочная группа «Известий» первой смогла пробраться к аварийной пуциловской дамбе в приморском Уссурийске. О ситуации на месте рассказал корреспондент Евгений Подтергера.

После начала водосброса рухнуло уже четыре тяжелых бетонных пролета дамбы — их просто унесло потоком. Осталось всего два, которые с трудом удерживают большую воду и не позволяют ей смыть с лица земли села и города Уссурийского городского округа.

Между тем в районах продолжается экстренная эвакуация населения, людей свозят в безопасное места и размещают в палатках, чтобы переждать опасность. Они сидят как на пороховой бочке, а питание к ним возят автобусами. Местные жители рассказывают, что вода уже настигла одну из ферм, находящуюся на возвышенности.

Дамба начала представлять опасность еще во время тайфуна «Ханун», который обрушился на Приморье. Тогда на Малоказаченском водохранилище установили круглосуточный дежурный пост. 31 августа поступило сообщение о паводковом водосбросе и о том, что дамба со своей задачей не справляется. Жидкость начала стремительно заполонять территории. В Андреевке смыло дома. Там развернулась масштабная спасательная операция.

В результате случившегося в разгар отпускного сезона тысячи людей оказались в блокаде. Туристов вывозят во Владивосток, Тихоокеанский флот предоставил для этого большой десантный корабль.

Ранее 5-tv.ru писал, что море во Владивостоке приняло коричневый цвет.

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