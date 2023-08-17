Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет

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Море во Владивостоке приняло коричневый цвет из-за тайфуна «Ханун»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Но для приморцев есть и хорошие новости.

Последствия тайфуна «Ханун» сейчас видны и во Владивостоке. Море теперь грязное, вода даже стала коричневого цвета, а берега завалены мусором.

Но есть и хорошие новости для приморцев. Тайфун «Лан», который двигался из Японии и должен был ударить по региону уже сегодня, растерял свою силу по дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва недостроенной дамбы в Уссурийске было возбуждено уголовное дело о нарушениях при ее строительстве и халатности. Уточняется, что к разрушению привела халатность подрядчика во время возведения дамбы и отсутствие должного контроля за стройкой со стороны заказчика.

По данным прокуратуры, подрядчик не сдал объект в срок, закрепленный договором. Кроме того, были зафиксированы отступления от проектной документации.

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