Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет

Но для приморцев есть и хорошие новости.

Последствия тайфуна «Ханун» сейчас видны и во Владивостоке. Море теперь грязное, вода даже стала коричневого цвета, а берега завалены мусором.

Но есть и хорошие новости для приморцев. Тайфун «Лан», который двигался из Японии и должен был ударить по региону уже сегодня, растерял свою силу по дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва недостроенной дамбы в Уссурийске было возбуждено уголовное дело о нарушениях при ее строительстве и халатности. Уточняется, что к разрушению привела халатность подрядчика во время возведения дамбы и отсутствие должного контроля за стройкой со стороны заказчика.

По данным прокуратуры, подрядчик не сдал объект в срок, закрепленный договором. Кроме того, были зафиксированы отступления от проектной документации.