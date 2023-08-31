«Изменилось отношение»: как выявить кризис первоклассника у вашего ребенка

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 21 0

Врач Казаринова: кризис первоклассника связан с адаптацией к новым условиям

«Изменилось отношение»: как выявить кризис первоклассника у вашего ребенка

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Врач назвала семь признаков тяжелого переходного периода из детства в школьную жизнь.

Врач-педиатр Злата Казаринова назвала семь признаков, которые указывают на кризис первоклассника. Об этом сообщает Газета.ру.

Под этим термином подразумевается переходный период между детством и возрастом младшего школьника, который связан с необходимостью адаптироваться к новым условиям. Эксперт объяснила, по каким критериям можно понять, что у ребенка начался трудный период с появлением в его жизни школы.

«Первый критерий — ребенок резко меняет свое поведение (был активный, стал спокойный или наоборот), второй — изменилось отношение к школе: снизилась учебная мотивация, пропал интерес. Третий — ребенок не любит разговоры о школьной жизни, переводит их на другую тему», — отметила Казаринова.

На кризисную ситуацию указывает настроение ребенка после школы. Он может резко измениться в поведении после занятий, что говорит либо о сильной усталости, либо о повышенной возбужденности.

Теперь дитя чаще капризничает, плачет или раздражается. Также учащаются и жалобы на проблемы со здоровьем и самочувствием: нарушения сна, энурез, тревожность и даже нервные тики.

«По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами в адаптации к школе. Продолжительность адаптации ребенка к школе, по данным психологов, варьируется от двух до шести месяцев в зависимости от индивидуальных характеристик учащегося», — подчеркнула врач.

Родители должны обязательно помогать ребенку адаптироваться к одному из самых трудных периодов в его жизни. Готовиться к школе лучше заранее — для этого достаточно научиться вставать по утрам в соответствии с будущим учебным графиком.

Крайне важно почаще уделять время для игры с чадом «в школу». Так, в игровой форме можно научить будущего школьника самостоятельно одеваться, завязывать шнурки и собирать портфель.

Ежедневно спрашивайте ребенка о том, как прошел его учебный день и насколько комфортно ему дается пребывание в классе. Не забывайте интересоваться, появились ли у него новые друзья.

Главное — поощрять его труды и ни в коем случае не создавать негативную атмосферу вокруг его деятельности и начинаний.

«Когда начнется учебный процесс, ежедневно интересуйтесь, комфортно ли ребенку находиться в школе (жарко/холодно), появились ли у него друзья? Нет ли проблем с тем, чтобы поесть и сходить в туалет? Поощряйте первые, пусть даже малые успехи. Сформируйте понимание у ребенка, того что его любят таким, какой он есть, а не за оценки. Посещение ребенком дополнительных кружков и секций должно быть не в ущерб отдыху», — заключила Казаринова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как тяжелое детство может сделать из ребенка настоящего гения.

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