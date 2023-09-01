Волгоградцу не удалось отсудить у ЦУМа вещи, купленные в 846 раз дешевле

Дзержинский районный суд Волгограда отклонил требование местного жителя, купившего на сайте ЦУМа брендовую одежду по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя на сайте магазина. Мужчина хотел, чтобы вещи были ему отданы.

«Суд решил исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО „Торговый дом ЦУМ“ о защите прав потребителя оставить без удовлетворения», — заявил представитель судебной власти.

Встречный иск магазина к покупателю о том, чтобы признать сделку недействительной, суд также оставил без удовлетворения.

Представитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области выступила с защитой потребителя. Сообщается, что покупатель предоставил выписку из банка, которая подтверждает оплату товаров, пишут «Известия».

Представители ЦУМа заявили, в свою очередь, что денежные средства не были списаны и не поступали на счет магазина. Истец сообщил, что намерен обжаловать решение.

Инцидент произошел в 2021 году. Тогда Анохин купил через сайт ЦУМа более 135 товаров, за которые заплатил всего 2787 рублей вместо двух миллионов. Всему виной — сбой в работе интернет-магазина.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина купил вещи в ЦУМ по дешевке.