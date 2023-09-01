Генетика или нервы? Названа причина облысения принца Гарри

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 18 0

Daily Star: принц Гарри мог начать лысеть из-за сильного стресса

Генетика или нервы? Названа причина облысения принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Что так повлияло на смену «прически» члена британской королевской семьи?

Принц Гарри лысеет из-за сильного стресса, вызванного проблемами с королевской семьей. Такое мнение выразил ведущий консультант по выпадению и пересадке волос Спенсер Стивенсон в интервью Daily Star.

«У Гарри облысение по мужской линии, которое является наиболее распространенной формой выпадения волос у мужчин. Однако стресс, который он переживал в последние годы, определенно, негативно отразился на его здоровье», — заметил Стивенсон.

Эксперт сделал вывод о том, что принц регулярно использует специальные средства для борьбы с этой проблемой.

«Он явно улучшает внешний вид своих волос, используя волокна Nanogen, которые стали популярным оружием знаменитостей», — подчеркнул консультант.

В последнее время в СМИ бурно обсуждают отношения принца Гарри с его женой Меган Маркл, предполагая, что пара находится на грани развода. Сами супруги официальных комментариев по этому поводу не дают. Однако интерес к этой теме подогревают. Так, например, недавно стало известно, что принц Гари съехал на некоторое время от Меган.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Меган Маркл хочет вернуться к актерской карьере.

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