«Извлечь выгоду»: Меган Маркл собирается вернуться в кино на фоне слухов о разводе
Из-за череды неудач Меган Маркл хочет вернуться к актерской карьере
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
Неужели супруга принца Гарри хочет перестраховаться на случай, если останется «разведенкой» без денег?
Меган Маркл задумалась о возвращении к актерской карьере. Как пишет журнал «Life & Style», герцогиня в отчаянии из-за неудачных попыток заработать популярность.
Так, контракт с Spotify не принес желаемых результатов — после первого сезона подкастов, которое вела Маркл, компания прекратила с ней сотрудничество. Даже скандальные мемуары принца Гарри быстро стали неинтересны публике.
«Меган обожает внимание и стремится извлечь из этого выгоду. После множества провалов она планирует вернуться к актерской карьере», — заявил источник.
Все возможные варианты закончились, поэтому Меган Маркл готова даже вернуться в кино, с которым давно завязала, казалось, навсегда. Муж ее в этом всецело поддерживает.
К слову, недавно супруга принца Гарри была замечена без обручального кольца во время прогулки с друзьями. Скандальные фотографии появились в соцсетях на фоне слухов о разводе семейной пары. В браке возлюбленные с 2018 года.
В прессе продолжают писать о том, что Маркл якобы уже подала на развод: требует от принца Гарри опеку над двумя детьми и 80 миллионов долларов. Однако пара отрицает все слухи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Меган Маркл преследуют неудачи в карьере и личной жизни.
Читайте также
94%
0.22 104.45
0.97
Нашли ошибку?