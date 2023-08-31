«Извлечь выгоду»: Меган Маркл собирается вернуться в кино на фоне слухов о разводе

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Из-за череды неудач Меган Маркл хочет вернуться к актерской карьере

«Извлечь выгоду»: Меган Маркл собирается вернуться в кино на фоне слухов о разводе

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Неужели супруга принца Гарри хочет перестраховаться на случай, если останется «разведенкой» без денег?

Меган Маркл задумалась о возвращении к актерской карьере. Как пишет журнал «Life & Style», герцогиня в отчаянии из-за неудачных попыток заработать популярность.

Так, контракт с Spotify не принес желаемых результатов — после первого сезона подкастов, которое вела Маркл, компания прекратила с ней сотрудничество. Даже скандальные мемуары принца Гарри быстро стали неинтересны публике.

«Меган обожает внимание и стремится извлечь из этого выгоду. После множества провалов она планирует вернуться к актерской карьере», — заявил источник.

Все возможные варианты закончились, поэтому Меган Маркл готова даже вернуться в кино, с которым давно завязала, казалось, навсегда. Муж ее в этом всецело поддерживает.

К слову, недавно супруга принца Гарри была замечена без обручального кольца во время прогулки с друзьями. Скандальные фотографии появились в соцсетях на фоне слухов о разводе семейной пары. В браке возлюбленные с 2018 года.

В прессе продолжают писать о том, что Маркл якобы уже подала на развод: требует от принца Гарри опеку над двумя детьми и 80 миллионов долларов. Однако пара отрицает все слухи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Меган Маркл преследуют неудачи в карьере и личной жизни.

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«Извлечь выгоду»: Меган Маркл собирается вернуться в кино на фоне слухов о разводе

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