Годы работы: как следователям удалось установить личность захватчика школы в Беслане

Эфирная новость 111 0

Личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили спустя 19 лет

Фото, видео: Елена Афонина / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Трагедия произошла ровно 19 лет назад. Жертвами теракта стали более трехсот человек.

Сегодня годовщина бесчеловечного теракта. 19 лет назад была захвачена школа в Беслане — трагедия унесла жизни более трехсот человек, в основном это дети. Преступление, которое не имеет срока давности. И спустя долгие годы установлена личность еще одного террориста. Все это время в материалах дела он значился как «боевик номер 11». И больше никакой информации не было

После взрывов опознать останки некоторых преступников оказалось невозможно. Но следователи не сдавались — потребовались годы кропотливой работы, генетических и дактелоскопических исследований. И теперь корреспондент «Известий» Мурад Магомедов готов назвать имя одиннадцатого террориста Беслана. Все подробности — в его репортаже.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

9:16
Алкоголь, люксовое авто, штрафы и один миллион рублей: райдер рэпера Гуфа
9:09
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром
9:05
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
9:02
Влад Соколовский отказался скрывать от дочери правду о своих изменах: «Страдали все»
8:51
Вторая успешная операция за утро: российские военные взорвали БПЛА под Люберцами
8:43
Кармические узлы: нынешний супруг Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
В Беслане почтили память погибших при теракте в школе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России