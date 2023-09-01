«В таком отчаянии»: замглавы госдепа США Викторию Нуланд унизили в Африке

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 57 0

Замглавы госдепа США Викторию Нуланд унизили в Африке

«В таком отчаянии»: замглавы госдепа США Викторию Нуланд унизили в Африке

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Политик полностью провалила дипломатический визит в ЮАР. Что стало причиной?

В июле заместитель главы госдепартамента США Виктория Нуланд посетила с дипломатическим визитом Африку. Но ее поездка запомнилась лишь неудачами и неуверенностью в себе. Политик прибыла в ЮАР, но на фоне госпереворота в Нигере она была в отчаянии. Об этом рассказал южноафриканский чиновник изданию Grayzone на условиях анонимности.

Новостной сайт отметил, что дипломат отправилась в Африку, но ее репутация «грубого инструмента» Вашингтона шла впереди. Политик и ее помощники были явно не готовы к тому, что в Нигере свергнут удобное для Запада правительство.

«За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии», — рассказал чиновник.

Он отметил, что дипломат попросила ЮАР отреагировать на конфликт в Нигере. Но в этом диалоге она вела разговор с позиции слабой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова высмеяла визит Виктории Нуланд в Нигер.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

9:16
Алкоголь, люксовое авто, штрафы и один миллион рублей: райдер рэпера Гуфа
9:09
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром
9:05
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
9:02
Влад Соколовский отказался скрывать от дочери правду о своих изменах: «Страдали все»
8:51
Вторая успешная операция за утро: российские военные взорвали БПЛА под Люберцами
8:43
Кармические узлы: нынешний супруг Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
В Беслане почтили память погибших при теракте в школе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России