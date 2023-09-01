«Был таким красавчиком»: изменения во внешности Андрея Губина

Сейчас звезда 90-х выглядит совершенно иначе. Что с ним стало?

Певец Андрей Губин в 90-е был не только одним из самых популярных артистов. В те годы многие поклонницы мечтали о романе с симпатичным музыкантом. Но время берет свое. Внешность артиста очень сильно изменилась. Сам Андрей Губин признавался, что испытывает серьезные проблемы с сердцем, но вот поклонники артиста думают иначе.

В Telegram-канале Anton S Live опубликовали фотографию музыканта. И комментаторы впали в шок увидев нынешний облик главного красавчика 90-х.

«Он болеет или просто алкаш»;

«Это как одноклассник, который тебе нравился»;

«Это оно молоденьких девочек до 25 любит? А они, надо полагать, любят деньги, а еще они слепые»;

«Выглядит ужасно. Больной человек. Жалко. Был таким красавчиком», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен страх смерти, в котором живет Андрей Губин.