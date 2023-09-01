В отношении президента Грузии начали процедуру импичмента

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 42 0

Лидера государства хотят убрать с поста. Но за что?

В отношении президента Грузии начали процедуру импичмента

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента в отношении президента страны Саломе Зурабишвили. Убрать политика с должности хотят даже несмотря на отказ Кабинета министров. Причиной тому стали несогласованные визиты в Европу. Об этом рассказал в заявлении партии ее глава Ираклий Кобахидзе. Его слова цитируют «Известия».

«На заседании Политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии», — заявил политик.

Лидер партии подчеркнул, что импичмент является единственным эффективным и правовым способом реагирования на нарушения, который есть в Грузии. Теперь власть Зурабишвили находится под угрозой. Чтобы процедура вступила в силу требуется 100 парламентариев. Кобахидзе отметил, что правящей партии, чтобы добиться своего решения требуются голоса радикальной оппозиции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президента Грузии обвинили в нарушении конституции страны.

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