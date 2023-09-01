Лавров: Россия открыла безвозмездные поставки продовольствия в Африку

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Алина Крылова
Алина Крылова 29 0

Россия намерена добросовестно выполнять обязательства по поставкам и дальше, заверили в правительстве страны.

Лавров: Россия открыла безвозмездные поставки продовольствия в Африку

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Россия официально начала работу над безвозмездными поставками продуктов, удобрения и энергоносителей в Африку. С соответствующим заявлением в пятницу, 1 сентября, вышел глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впервые о намерении поддержать южные страны, в верхах РФ заявили еще в двадцатых числах июля. Уже тогда Лавров подчеркивал важность продуктового и торгового сотрудничества. После окончания саммита БРИКС страна приступила к исполнению своих обязательств. О первых результатах дипломат отчитался на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Кстати, говоря о продовольственной безопасности, сейчас уже организуется практическая работа по реализации безвозмездных поставок российского зерна, как это анонсировал президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка. Поставки осуществляются в шесть наиболее нуждающихся африканских стран», — приводит слова министра ТАСС.

Планируется, что каждое из шести государств Россия обеспечит огромными объемами зерна. В некоторых случаях импорт будет достигать 50 тысяч тонн.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле оценили возобновление переговоров, посвященных «зерновой сделке».

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Лавров: Россия открыла безвозмездные поставки продовольствия в Африку

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