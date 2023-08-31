«Идут обсуждения этой темы»: в Кремле оценили возобновление зерновой сделки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Песков: РФ возобновит зерновую сделку при выполнении ее условий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 18 июля после ее неоднократного продления.

Россия будет готова вернуться к выполнению обязательств зерновой сделки, но только после соблюдения ее условий. Об этом еще раз напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, стороны соглашения продолжают контакты, однако настоящих плодов они все еще не принесли. Он обратился к словам главы государства Владимира Путина, который ранее уже объяснил позицию Москвы — она готова будет возобновить свое участие в черноморской инициативе, когда ее требования будут выполнены.

«Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас не может оценить результативность предстоящих переговоров и обратил внимание, что Россия не отказывается от них, чтобы сохранить свой статус ответственного поставщика зерна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль ответил на обвинения в адрес РФ о зерновом голоде в Африке.

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