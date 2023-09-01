Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

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Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали из-за приема наркотиков

Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Что известно о 40-летнем местном жителе?

Подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике Романа Коваленко арестовали за употребление наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Полиция уже сообщала о задержании 40-летнего местного жителя, оголившего электрокабели, в результате чего началось возгорание лесного массива. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», пишет РИА Новости.

При этом Коваленко сейчас находится в ИВС из-за употребления наркотиков. В целом он был неоднократно судим, отметили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти рассказали о ситуации с лесным пожаром в Геленджике.

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