Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Что известно о 40-летнем местном жителе?

Подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике Романа Коваленко арестовали за употребление наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Полиция уже сообщала о задержании 40-летнего местного жителя, оголившего электрокабели, в результате чего началось возгорание лесного массива. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», пишет РИА Новости.

При этом Коваленко сейчас находится в ИВС из-за употребления наркотиков. В целом он был неоднократно судим, отметили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти рассказали о ситуации с лесным пожаром в Геленджике.