Глава минпросвещения РФ Кравцов пришел на линейку к будущим педагогам

Встреча прошла в Государственном университете просвещения.

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний студентов ГУП. Встреча прошла 1 сентября в стенах университета.

Студенты, в свою очередь, показали министру концепцию новых значков отличия для учащихся педагогических вузов.

Помимо Кравцова, в мероприятии приняли участие представители Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, а также делегации из высших учебных заведений из Армавира, Благовещенска, Луганска и Омска.

Кроме студентов ГУП, глава минпросвещения посетил линейку в московской школе и принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Там он также пообщался с учащимися и рассказал им про новый учебник истории, который скоро появится во всех школах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье открыли первый кадетский класс ФСО.