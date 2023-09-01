В Подмосковье открыли первый кадетский класс ФСО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 14 0

В Домодедово пятиклашки будут учиться в первом в школе классе ФСО

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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На торжественной линейке школьников поздравил замдиректора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин.

В Домодедово 1 сентября открыли первый кадетский класс Федеральной службы охраны, созданный на базе Ильинской школы полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова. Как стало известно 5-tv.ru, первыми кадетами стали учащиеся пятого класса.

На торжественной линейке выступили заместитель директора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин и глава Домодедово Михаил Ежокин.

«Сегодня мы открываем после ремонта можно сказать новую школу. Полностью обновили инженерные системы, классы. Мы открываем первый в нашем регионе кадетский класс. Сейчас там установлено новое современное оборудование», — сказал Ежокин.

Празднование Дня знаний сопровождалось выступлением президентского оркестра.

Кстати, Ильинская школа стала пятой, в которой есть кадетский класс ФСО. Такие же есть в трех учреждениях Москвы и одном в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России отмечают День знаний.

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