Бывшему топ-менеджеру «Рольфа» Кайро запросили девять лет колонии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 67 0

Дело против него было возбуждено еще в 2019 году.

Бывшему топ-менеджеру «Рольфа» Кайро запросили девять лет колонии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Л

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшего главу департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро просят приговорить к девяти годам колонии. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Черемушкинского суда Москвы.

Кроме того, госовбинитель запросил в отношении обвиняемого штраф в размере 500 тысяч рублей.

В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф»: основателя Сергея Петрова и менеджеров Татьяны Луковецкой, Анатолия Кайро и Георгия Кафкалия возбудили уголовное дело. Следствие считает, что в 2014 году основатель компании и его коллеги незаконно перевели за рубеж четыре миллиарда рублей.

Свою вину Кайро не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», будут судить еще за три убийства.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
В МИД РФ жестко отреагировали на атаку киевского режима на ж/д вокзал в Курске
13:45
В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
13:31
В Рязани погибла 25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова
13:23
Основные последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске устранены
13:09
ВСУ повредили химический концерн «Стирол» в Горловке во время обстрела
12:58
Не хотелось бы превратиться в ее копию: дочь покойной Началовой решила свою судьбу

Сейчас читают

Звезда сериала «Мистер Робот» Рон Сефас Джонс скончался в 66 лет
Замурованный скелет: в подвалах Оперы действительно мог жить «призрак»
Любовный треугольник: Зайцева вспомнила, как Федосеева приревновала ее к Шукшину
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку