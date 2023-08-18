Бывшему топ-менеджеру «Рольфа» Кайро запросили девять лет колонии
Дело против него было возбуждено еще в 2019 году.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Л
Бывшего главу департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро просят приговорить к девяти годам колонии. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Черемушкинского суда Москвы.
Кроме того, госовбинитель запросил в отношении обвиняемого штраф в размере 500 тысяч рублей.
В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф»: основателя Сергея Петрова и менеджеров Татьяны Луковецкой, Анатолия Кайро и Георгия Кафкалия возбудили уголовное дело. Следствие считает, что в 2014 году основатель компании и его коллеги незаконно перевели за рубеж четыре миллиарда рублей.
Свою вину Кайро не признает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», будут судить еще за три убийства.
Читайте также
74%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?