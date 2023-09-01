Женщину, укравшую мощи Николая Чудотворца, отпустили домой: но есть нюанс

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 19 0

Пенсионерка, укравшая мощи Николая Чудотворца, вышла под подписку о невыезде

Женщину, укравшую мощи Николая Чудотворца, отпустили домой: но есть нюанс

Фото: www.globallookpress.com / Igor Palkin/ patriarchia.ru

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Пенсионерка призналась, что хотела исцелить себя при помощи украденного.

Женщина, похитившая частицу мощей Николая Чудотворца в Ленинградской области, отпущена домой. Как стало известно 5-tv.ru, ей выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержанная ранее 69-летняя жительница Санкт-Петербурга украла частицу мощей их храма в Кировске. забрав их из коробки на подставке. Ее действия попали на камеру, и в гости к прихожанке тут же пожаловали полицейские. Отпираться пенсионерка не стала и призналась, что при помощи мощей святого хочет исцелиться.

Сейчас подозреваемая уже находится дома, украденное у нее было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что уроженец Забайкалья ограбил храм в Подмосковье и уснул за алтарем из-за кагора. Но у него причины преступления очень сильно отличаются от тех, что назвала набожная пенсионерка.

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