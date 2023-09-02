Посол Антонов призвал вернуть похищенную у России дипсобственность в США

Здания посольства РФ, которые принадлежат российскому государству, были захвачены американскими властями 31 августа 2017-го года. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Америку вернуть недвижимость законным владельцам, то есть России, пишет издание NEWS.ru.

Ровно шесть лет назад у РФ отобрали консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме того, деятельность российских дипломатов резко ограничили. Сделано это было под предлогом якобы вмешательства нашей страны в выборы США. А в минувший четверг посол Анатолий Антонов напомнил в Telegram-канале диппредставительства, что доказательства этому так и не были найдены.

«Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США», — заявил Антонов.

Эти ограничения нарушили нормальную работу российской дипмиссии, а многочисленные жалобы в суд от наших дипломатов не возымели никакого действия: их попросту отклоняли.

«В США превалирует национальное законодательство над международным. Им плевать на международные законы. Когда мы обращаемся в суд, там начинают происходить парадоксальные вещи», — удивляется доцент Дипломатической академии МИД Иван Сурма.

А по словам зампреда Ассоциации российских дипломатов, профессора Андрея Бакланова, ситуация вокруг российской недвижимости может измениться только после завершения спецоперации.

«Либо усиление наших позиций и завершение кампании на Украине принудит американцев пересмотреть свою стратегическую линию и вернуться к нормальным форматам общения, или же произойдет перегруппировка групп влияния внутри власти в самих США», — цитирует издание слова эксперта.

Правда, по мнению американиста Бориса Межуева, Россия и США все же могут прийти к компромиссу, ведь, по некоторым признакам, кое-какие «закулисные» переговоры в настоящее время все-таки ведутся.

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