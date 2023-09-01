В Донецке при обстреле ВСУ погибла шестилетняя девочка

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 2 0

Националисты ударили по городу ракетами из РСЗО.

В Донецке при обстреле ВСУ погибла шестилетняя девочка

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Тема:
Спецоперация

В столице Донецкой народной республики при обстреле ВСУ погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

Украинские националисты выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по торгово-развлекательному центру «Донецк Сити». Пострадали не менее десяти человек.

«К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Тема:
Спецоперация
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