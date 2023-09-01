ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Погиб один человек, еще несколько пострадали.
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru
Накануне Донецк накрыли огнем из кассетных боеприпасов. Один человек погиб, четверо ранены. Вспыхнул сильный пожар, это может указывать на то, что ВСУ используют еще и термобарические снаряды.
При этом они выглядят не как стандартное оружие, и если такой боеприпас, к примеру, поднимет ребенок, то трагедия неизбежна.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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