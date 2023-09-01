Захарова провела открытый урок в Горчаковском лицее МГИМО

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Полина Долгова
Полина Долгова 3 0

Захарова: живущие за рубежом граждане РФ просят открывать больше русских школ

Захарова провела открытый урок в Горчаковском лицее МГИМО

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Дипломат рассказала школьникам об отмене Западом русской культуры.

В День знаний официальный представитель МИД России Мария Захарова провела открытый урок для учащихся Горчаковоского лицея МГИМО в рамках марафона «Поделись своим знанием».

«Школа — уникальная пора, наслаждайтесь каждым моментом», — сказала дипломат.

Она рассказала школьникам об отмене Западом русской культуры. По ее мнению, процесс будет продолжаться поэтапно. При этом представитель МИДа отметила, что большая часть западного общества начала осознавать, что отмена русской культуры — это безумие.

Захарова считает, что Россия дала миру фантастические произведения искусства, литературы, поэзии, которые вдохновили западных авторов на создание их шедевров.

«Ведь в какой-то части света потом скажут, что давайте отменим Шекспира, Сервантеса, а потом и Леонардо да Винчи», — объяснила позицию Захарова.

Дипломат подчеркнула, что если не изучать русский язык, не приобщаться к культуре своей страны, то можно потерять собственную идентичность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии.

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