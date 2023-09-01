Путин и Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии. Организации расположены в Баткене, Караколе и Бишкеке.

«Здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности», — подчеркнул Путин в ходе мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские политики провели открытые уроки в честь Дня знаний. В частности, глава минпросвещения РФ Кравцов пришел на линейку к будущим педагогам.