Путин и Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии

Глава государства поздравил всех с Днем знаний и отметил особую важность реализации проекта.
Фото: 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии. Организации расположены в Баткене, Караколе и Бишкеке.
«Здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности», — подчеркнул Путин в ходе мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские политики провели открытые уроки в честь Дня знаний. В частности, глава минпросвещения РФ Кравцов пришел на линейку к будущим педагогам.
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