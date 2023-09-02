«Не был ее мужем»: в Канаде мужчина убил россиянку и инсценировал нападение на себя

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 13 0

В Канаде мужчина убил россиянку и инсценировал нападение на себя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Justin Tang; 5-tv.ru

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Что могло произойти между парой? И какова дальнейшая судьба ребенка убитой женщины?

Житель Канады жестоко убил свою сожительницу из России, после чего инсценировал нападение на себя и вызвал полицию. Как стало известно 5-tv.ru, убитой была 43-летняя петербурженка Марина, которая переехала в Канаду еще в 2000 году.

Трагедия произошла в городе Ричмонд-Хилл. Как пишут местные СМИ, полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в доме изувеченное тело женщины и мужчину с несколькими травмами. Его доставили в больницу, а позже предъявили обвинение в убийстве.

Родственники Марины убеждены, что ее убил сожитель, который захотел инсценировать нападение и оправдать свои действия самообороной.

Мотивом, предположительно, могла стать ревность и месть — незадолго до трагедии женщина рассталась с избранником, так как подозревала его в наркозависимости. Об этом 5-tv.ru рассказала Алиса Фульштинская — глава самого большого русскоязычного сообщества мам в Канаде Toronto Mommies, в котором много лет состояла убитая.

У убитой россиянки осталась маленькая дочь, которая в момент происшествия находилась у отца. Ребенка Марина родила от бывшего мужа, с которым также познакомилась уже в Канаде.

«Подозреваемый в убийстве не был ее мужем. На данный момент ребенок находится с бывшим супругом», — рассказала Фульштинская.

По ее словам, канадские законы просто не позволят забрать ребенка от отца, так как тот принимал активное участие в жизни дочки с рождения. Более того, она родилась в Канаде, где у нее есть отец, что также является законным основанием, позволяющим властям оставить дочку с родителем.

Похороны Марины состоятся в Канаде 5 сентября. Службу, по словам Фульштинской, проведет православный батюшка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Анапы убила трехмесячного сына и попыталась покончить с собой.

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