На скорости: что нужно знать о новой трассе М-12

Магистраль позволит существенно сократить время в пути. Какие города она соединит?

С сентября 2023 года Москву и Арзамас связала платная трасса М-12 «Восток». Она прошла по Московской, Владимирской и Нижегородской областям в обход крупных городов.

Полностью трассу достроят в декабре 2023 года. Она пройдет через Чувашию и Татарстан и дойдет до Казани — с продлением до Екатеринбурга. Дорога полностью платная, однако для владельцев транспондеров действует скидка в 15%.

Параметры трассы

810 километров — протяженность трассы М-12;

120 километров в час — расчетная скорость движения.

Сокращает время в пути

3,5 часа в среднем займет путь от Москвы до Арзамаса;

Семь часов в среднем займет путь от Москвы до Казани;

17 часов в среднем займет путь от Москвы до Екатеринбурга.

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