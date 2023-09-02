На скорости: что нужно знать о новой трассе М-12

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 31 0

Путь от Москвы до Арзамаса по трассе м-12 займет в среднем 3,5 часа

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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С сентября 2023 года Москву и Арзамас связала платная трасса М-12 «Восток». Она прошла по Московской, Владимирской и Нижегородской областям в обход крупных городов.

Полностью трассу достроят в декабре 2023 года. Она пройдет через Чувашию и Татарстан и дойдет до Казани — с продлением до Екатеринбурга. Дорога полностью платная, однако для владельцев транспондеров действует скидка в 15%.

Параметры трассы

  • 810 километров — протяженность трассы М-12;
  • 120 километров в час — расчетная скорость движения.

Сокращает время в пути

  • 3,5 часа в среднем займет путь от Москвы до Арзамаса;
  • Семь часов в среднем займет путь от Москвы до Казани;
  • 17 часов в среднем займет путь от Москвы до Екатеринбурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом автомобильном мосте через Волгу.

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