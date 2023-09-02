«Он говорит тебе простые слова…»: Ёла Санько раскрыла тайну работы с Андреем Кончаловским

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 612 0

Ёла Санько назвала Кончаловского примером для подражания для всех режиссеров

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Режиссер всегда славился своими шедевральными картинами. Но как он их создает и как работает со своей командой?

Андрей Кончаловский — пример режиссера, у которого должен учиться и каким должен стремиться стать каждый из представителей данной профессии. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась актриса театра и кино Ёла Санько.

«Для меня и всех, кто с ним работали, это режиссер такой, каким должен стремиться быть каждый режиссер», — заявила артистка.

Она снималась у Андрея Кончаловского трижды, и каждый раз была под большим впечатлением. По словам Санько, когда находишься рядом с таким человеком, то чувствуется вся его мощная энергетика — хочется с наслаждением внимать ему и учиться. От общения с Кончаловским, отметила актриса, человек растет.

«Он говорит тебе простые слова, он говорит тебе, что нужно конкретно сделать, и почему-то во мне открываются тайники моих возможностей, скрытых от меня самой», — поделилась впечатлениями актриса.

Она убеждена, что Андрей Сергеевич — тот человек, у которого нужно учиться, потому что он всю жизнь сам учится и растет.

Андрей Кончаловский — сценарист, режиссер, продюсер. Среди его самых известных работ фильмы «Стыдливые люди», «Первый учитель», «Сибириада», «Дом дураков», «Дядя Ваня», «Одиссей», «Грех», «Рай», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

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