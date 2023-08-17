«Посмотрел и сказал: „Закрыть“»: почему Табаков отказался ставить спектакль собственной жены

Почему легендарный режиссер был таким принципиальным? Что его смущало?

В недавнем интервью актер театра и кино Кирилл Трубецкой рассказал об удивительной черте характера Олега Табакова, с которым ему довелось работать. Как оказалось, режиссер не считался ни с какими статусами, если его не устраивало качество материала. Он не сделал исключение даже ради своей «любимой женщины» Марины Зудиной, чей спектакль он снял с репертуара после двух неудачных, по его мнению, прогонов, пишет «МК».

«Если бы я не справился, вышвырнул бы из приемной на следующий день. Или его любимая женщина Марина Зудина выпускала спектакль «Женщина с моря» в постановке Юрия Еремина. Табаков посмотрел один прогон, другой и только сказал: «Закрыть», — вспоминает Трубецкой.

Актер также рассказал, как однажды «облажался» во время выступления, после чего Табаков снял его с роли, несмотря на то, что Трубецкой работал с ним больше десяти лет. Не менее суровым режиссер был и с другими коллегами. Так, из-за своего характера, Табаков до конца жизни рассорился с актером Андреем Мягковым.

«Пришел Табаков и сказал, что вместо одних артистов нужно ввести других. „Андрюша, пойми, это только для блага дела“. — „Да, Олег Павлович, я все понимаю“, — спокойно говорил Андрей Васильевич, но при всем внешнем спокойствии захлебывался от гнева и ненависти. Такое пережить было невозможно. Табаков не считался ни с какими статусами», — подытожил Трубецкой.

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