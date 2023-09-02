Путин поздравил президента Вьетнама с 78-летием независимости Республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости Республики, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер указал на положительное развитие двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.

Отмечается, что они выстроены на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в дипломатических делах.

Также президент выразил уверенность насчет того, что в скором времени стратегическое партнерство станет только крепче и пойдет на благо народов двух стран. Это поспособствует стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский лидер пожелал вьетнамцам здоровья и успехов.

2 марта Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост лидера Вьетнама. Тогда президент РФ отметил, что деятельность нового главы будет способствовать укреплению российско-вьетнамского партнерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку со скандалом.