МОК запретил россиянам и белорусам выступать на Азиатских играх

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Спортсменов не допустили к участию в соревнованиях по «техническим причинам».

МОК запретил россиянам и белорусам выступать на Азиатских играх

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Российские и белорусские спортсмены не примут участие в Азиатских играх. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх-2023 прорабатывалась, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — цитирует «Спорт-Экспресс» заявление МОК.

В начале года Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако МОК не выдал соответствующего разрешения.

В марте МОК рекомендовал допускать к участию в нейтральном статусе тех спортсменов из России, кто не выражал публичную поддержку спецоперации и не связан с российской армией. Решение не касалось командных видов спорта.

В июле председатель оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге уточнил, что при рассмотрении допуска тех или иных российских спортсменов на Игры будет учитываться, получат ли они разрешение от спортивных федераций на участие в квалификационных соревнованиях и будут ли кандидатуры одобрены МОК.

Российский и белорусский спорт в рамках олимпийского движения начали усиленно отменять в 2022 году после начала спецоперации. Несмотря на то, что президент МОК Томас Бах призывал оставлять спорт вне политики, спортсмены из РФ и Белоруссии оказались под давлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Париже только при условии, что атлеты из России и Белоруссии будут выступать на них под нейтральными флагами.

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