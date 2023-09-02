«Не остановило»: от чего Валентина Талызина предостерегала внучку

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Полина Долгова
Полина Долгова 31 0

Внучка Талызиной Анастасия заявила, что не чувствует груза фамилии

«Не остановило»: от чего Валентина Талызина предостерегала внучку

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Наследница народной артистки РСФСР принимает активное участие в новых кинопроектах.

Любимая внучка Валентины Талызиной Анастасия призналась, что бабушка ее предостерегала от сложности работы актрисой из-за звездной фамилии, пишет издание utro.ru.

«Но меня это не остановило. Никакого груза фамилии я при этом не чувствую — мне хорошо с ней живется», — заявила Талызина-младшая.

По словам 24-летней девушки, ей все равно приходилось доказывать свой талант, независимо от родства, как и каждому артисту, кто вырос в творческой семье.

Также восходящая звезда рассказала о съемках в проекте «Я делаю шаг», в котором сыграла одну из главных ролей. Картина повествует о провинциальном учителе литературы с дислексией. При этом заболевании нарушается способность владения навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению.

Талызина-младшая рассказала, что после того, как она стала больше знать о заболевании, ее мнение об этом недуге изменилось. Она рада, что после этой картины многие узнают о дислексии и станут терпимее к таким людям, «не будут считать это болезнью и обзываться».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Талызина раскрыла подробности кражи в квартире Фатеевой.

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