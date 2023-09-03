Жизнь голливудских звезд только со стороны кажется беззаботной и полной одних удовольствий. Ко многим из них судьба бывает крайне жестока.

Одному их самых харизматичных, востребованных и в то же время скромных голливудских актеров Киану Ривзу 2 сентября исполнилось 59 лет. Со стороны может казаться, что он просто баловень судьбы, ведь уже много лет звезда «Матрицы» не сходит с актерского Олимпа, а каждая премьера с ним бьет рекорды популярности и кассовых сборов. Однако вдали от камер актеру довелось пережить ряд серьезных личных трагедий, о которых пишет «Рамблер».

Отец-уголовник и друзья-наркоманы

Отец будущей голливудской знаменитости отбывал срок за преступления, связанные с торговлей наркотиками. Он бросил жену с сыном, когда Киану было три года, поэтому актер рос без отца, а сейчас не поддерживает с родителем контактов.

За свою жизнь и карьеру Ривз неоднократно становился свидетелем того, как его близкие и друзья умирали от передозировки наркотиков. Однако удары судьбы не ожесточили Ривза. Наоборот, он известен как один из самых доброжелательных и щедрых актеров Голливуда.

Мертворожденный ребенок и смерть возлюбленной

В канун Рождества 1999 года дочь Ривза и актрисы Дженнифер Сайм родилась мертвой. Знаменитости познакомились всего за год до трагедии на одной из вечеринок, однако потеря ребенка поставила крест на их отношениях.

В апреле 2001 года в автокатастрофе погибла и сама Сайм. По слухам, 28-летняя актриса ехала с вечеринки рокера Мэрилина Мэнсона в нетрезвом состоянии и врезалась на своем джипе в ряд припаркованных автомобилей. Женщину выбросило из машины, она мгновенно скончалась. Ривз тяжело переживал гибель Сайм, несмотря на то, что они к тому времени уже не были парой.

Больная лейкемией сестра

В течение десяти лет Ривз помогал своей сестре Ким бороться с лейкемией –раком крови. В начале 90-х актер стал опекуном близкой родственницы и делал все, чтобы она выздоровела, в то время как его карьера стремительно развивалась.

В одном из публичных высказываний Ривз заявил, что его сестра всегда была рядом с ним, и он тоже никогда не оставит ее. С помощью брата Ким смогла победить болезнь, после чего актер основал благотворительную организацию по борьбе с раком без упоминания в ее названии своего имени. Известно, что около 70% гонорара за фильмы «Матрица» Ривз пожертвовал на изучение рака.

Потеря лучшего друга

В октябре 1993 года умер лучший друг Ривза — актер и музыкант Ривер Феникс, называвший Киану своим «старшим братом». Трагедия произошла возле известного голливудского музыкального клуба The Viper Room: 23-летняя звезда сериала «Останься со мной» упал в обморок и скончался после приема «спидбола» — комбинации морфия и кокаина.

Ривз в то время снимался в блокбастере «Скорость» с Сандрой Баллок. По словам актрисы, для ее партнера по фильму смерть друга стала сильнейшим потрясением, хотя он и не показывал этого, «скрывая огромную боль».

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