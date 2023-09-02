Сын Руби Франк сбежал из дома, чтобы попросить у соседей еды и воды.

Американскую блогершу Руби Франк, у которой когда-то было 2,5 миллиона подписчиков в социальной сети, обвинили в шести уголовных преступлениях, которые связаны с жестоким обращением с собственными детьми. Отмечается, что на протяжении долгого времени женщина в своих видео давала правильные советы по воспитанию детей, сообщает Sky News.

На Франк завели дело после того, как ее истощенный ребенок сбежал из окна дома, чтобы попросить у соседей еды и воды. По утверждению жителей соседнего участка, они увидели обрывки скотча на локтях и лодыжках 12-летнего мальчика, после чего вызвали полицию. Сына Франк доставили в больницу — врачи диагностировали у него недоедание, а также подтвердили, что его тело связывали веревкой.

При обыске в доме блогера нашли десятилетнюю дочь. Девочку обнаружили также в истощенном виде и госпитализировали в клинику. Еще двоих ее детей поместили в социальное учреждение.

Полиция арестовала по подозрению в насилии над детьми горе-мать. Ее видеосоветы для родителей продвигали «жесткий стиль» обращения с малышами. Сейчас ее блог удален. Также суд отказал освобождать женщину под залог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетная серийница годами убивала женщин и закапывала их рожденных малышей.

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