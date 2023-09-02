Умер солист Большого театра Максим Пастер

Умер российский и украинский оперный певец Максим Пастер. Трагическую новость сообщили в Большом театре, где артист с 2004 года был солистом оперной труппы.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой», — отметили в учреждении.

Там добавили, что церемония прощания с Пастером «с большой долей вероятности» пройдет 6 сентября. Окончательная дата и место станут известны позднее.

На момент смерти Максиму Пастеру было 47 лет. Певец родом из Харькова, окончил местное музыкальное училище и вокальный факультет Харьковского государственного института искусств.

В 2002–2003 годах Пастер был солистом харьковского театра оперы и балета, в 2003 году дебютировал в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы «Руслан и Людмила», а в следующем году был принят в труппу театра.

Помимо выступлений на сцене, Пастер обучал студентов — с 2013 года работал в Российской академии театрального искусства (РАТИ), был старшим преподавателем кафедры вокального искусства.

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