Кремль назвал командующих Московским и Ленинградским военными округами

Президент России сегодня провел с ними встречу, на которой представил нового министра обороны Андрея Белоусова.

Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа. Соответствующая информация обнародована на сайте Кремля.

В частности, в списке указаны и другие лица:

Сергей Кузовлев — командующий войсками Московского военного округа;

Александр Санчик — врио командующего войсками Восточного военного округа;

Геннадий Анашкин — врио командующего войсками Южного военного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны России. Сегодня президент представил нового министра командующим войсками военных округов.

Между тем президент России поблагодарил экс-министра обороны Сергея Шойгу за строительство вооруженных сил и «придание им нового облика». Однако многое предстоит сделать.