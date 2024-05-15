Кремль назвал командующих Московским и Ленинградским военными округами

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Лапин в материале Кремля указан как командующий войсками Ленинградского ВО

Кремль назвал командующих Московским и Ленинградским военными округами

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Президент России сегодня провел с ними встречу, на которой представил нового министра обороны Андрея Белоусова.

Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа. Соответствующая информация обнародована на сайте Кремля.

В частности, в списке указаны и другие лица:

  • Сергей Кузовлев — командующий войсками Московского военного округа;
  • Александр Санчик — врио командующего войсками Восточного военного округа;
  • Геннадий Анашкин — врио командующего войсками Южного военного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны России. Сегодня президент представил нового министра командующим войсками военных округов.

Между тем президент России поблагодарил экс-министра обороны Сергея Шойгу за строительство вооруженных сил и «придание им нового облика». Однако многое предстоит сделать.

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