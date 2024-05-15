Кремль назвал командующих Московским и Ленинградским военными округами

Лапин в материале Кремля указан как командующий войсками Ленинградского ВО
Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент России сегодня провел с ними встречу, на которой представил нового министра обороны Андрея Белоусова.
Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа. Соответствующая информация обнародована на сайте Кремля.
В частности, в списке указаны и другие лица:
- Сергей Кузовлев — командующий войсками Московского военного округа;
- Александр Санчик — врио командующего войсками Восточного военного округа;
- Геннадий Анашкин — врио командующего войсками Южного военного округа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны России. Сегодня президент представил нового министра командующим войсками военных округов.
Между тем президент России поблагодарил экс-министра обороны Сергея Шойгу за строительство вооруженных сил и «придание им нового облика». Однако многое предстоит сделать.
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