«Не попадемся»: Эрдоган заявил, что знает готовивших госпереворот «кукловодов»

Турецкий лидер связал с запрещенной организацией предполагаемых заговорщиков.

Турецким властям прекрасно известно, кто готовил заговор. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте после сообщений о попытке госпереворота.

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, — это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие», — сказал он.

Эрдоган, говоря о предполагаемых заговорщиках, указал на запрещенную в Турции организацию FETÖ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган провел экстренное собрание после предупреждения о госперевороте. Насчет готовящегося мятежа его предупредил глава партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.

В Турции начали массово увольнять полицейских, которых обвиняют в связях с некой преступной организацией. Бахчели отметил, что при потенциальном госпервороте нельзя обойтись только отстранением небольшого количества правоохранителей.