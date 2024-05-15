«Не место в нашем обществе»: в Еврокомиссии прокомментировали покушение на Фицо

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 957 0

В Еврокомиссии осудили покушение на премьера Словакии Фицо

«Не место в нашем обществе»: в Еврокомиссии прокомментировали покушение на Фицо

Фото: www.globallookpress.com / M. Popow

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

По информации СМИ, политик получил несколько ранений в брюшную полость. Нападавший задержан.

В Еврокомиссии категорически осуждают покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявила глава организации Урсула фон дер Ляйен.

«Я категорически осуждаю нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия не место в нашем обществе, и они подрывают нашу демократию, нашу самую большую ценность», — написал она в социальной сети Х.

Неизвестный открыл огонь из оружия, когда Фицо вышел к общественности после заседания кабмина. По информации СМИ, нападавший позвал его фразой: «Робо, иди сюда». После чего раздались выстрелы. По некоторым данным, Фицо получил ранения в конечности, грудь и брюшную полость. Политика экстренно доставляют в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

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