Павел Трубинер стал отцом в четвертый раз

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 104 0

Пополнение в семье произошло еще месяц назад, но поклонники артиста узнали об этом только сейчас.

Павел Трубинер стал отцом в четвертый раз

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Павел Трубинер ошеломил поклонников новостью о том, что стал отцом в четвертый раз. Актер умудрялся целый месяц скрывать от общественности это радостное событие.

Накануне Трубинер отвел дочь Елизавету в школу, а спустя сутки опубликовал фото со школьной линейки, на котором позирует с наследницей и женой. На снимке заметили и коляску с младенцем. Тут-то и вскрылось, что пополнение в семье Трубинера и его супруги Юлии Мельниковой произошло еще месяц назад. Причем поклонники даже не подозревали, что жена актера беременна. В соцсети актриса сообщила, что у них родилась девочка, которую назвали Терезой.

Известно, что от чемпионки мира по современному пятиборью Ольги Мухортовой у 46-летнего Трубинера есть два взрослых сына, с которыми актер прекрасно общается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стендап-комик Андрей Бебуришвили впервые стал отцом.

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