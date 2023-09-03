«Я в шоке»: умерла мать певицы Анастасии
Умерла мать певицы Анастасии Людмила Салдадзе
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Rosseforp
Заслуженному деятелю искусств РСФСР Людмиле Салдадзе было 83 года.
Стало известно, что в семье певицы Анастасии случилось горе. Ее мать заслуженный деятель искусств РСФСР Людмила Салдадзе скончалась на 84-м году жизни. Об этом рассказала сама исполнительница порталу StarHit.
«Я в шоке», — заявила звезда.
Анастасия не назвала причину смерти своей матери. Поэтому пока что неизвестно от чего скончалась женщина.
Мать артистки родилась в Хабаровском крае. По профессии женщина была режиссером. Соответствующий факультет она закончила во ВГИКе.
Женщина работала в жанре документального кино. За свою деятельность она даже удостоилась звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также за картину «Твой дом» режиссер получила Государственную премию СССР и Премию Всесоюзного кинофестиваля. А за работу «Сердце в подарок» она получила диплом жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов.
Но на создание фильмов интересы матери Анастасии не заканчивались. Также она написала свой роман в диалогах под названием «Созвездие Ориона (Авиценна)».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ушел из жизни актер из фильма «Солнцепек» Кирилл Ильин.
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