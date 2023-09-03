Ушел из жизни актер из фильма «Солнцепек» Кирилл Ильин

Актер и театральный режиссер Кирилл Ильин умер на 33-м году жизни. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. По имеющейся информации с форума, тело артиста было найдено 2 сентября — спустя неделю после его смерти — в квартире Ильина.

Причина смерти пока неизвестна.

Кирилл Ильин родился в Иркутске 28 июня 1991 года. Знаменит он стал благодаря роли Антрацита в военном фильме о Донбассе «Солнцепек». Ильин также играл в сериалах — «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Хороший день» и «Закрытый сезон».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер солист Большого театра Максим Пастер.