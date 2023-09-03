КНДР провела учения с имитацией тактического ядерного удара

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Северокорейские учения стали ответом на совместные маневры Южной Кореи и США.

КНДР провела учения с имитацией тактического ядерного удара

Фото: REUTERS

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Северная Корея в очередной раз провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные маневры Южной Кореи и США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В агентстве отметили, что КНДР запустила две стратегические ракеты большой дальности с боеголовками, которые имитирует ядерные. До этого появлялась информация о том, что Южная Корея и США отрабатывают совместно сценарий превентивного ядерного удара по Северной Корее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле рассказали об отношениях Москвы и Пхеньяна.

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