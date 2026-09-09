Силы ПВО России за ночь уничтожили почти 600 украинских дронов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 56 0

Беспилотники были перехвачены над 11 регионами, Крымом и акваторией Черного моря.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 9 сентября — новости

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 9 сентября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Министерства обороны.

По данным Минобороны, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 8:00 9 сентября. Беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской и Ульяновской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, средства ПВО уничтожали беспилотники над акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили более сотни украинских беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 107 БПЛА. Атаки отражали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.

Кроме того, беспилотники были перехвачены над акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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