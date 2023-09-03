«Ужасные вещи»: в Словакии осудили пропаганду украинского неонацизма

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

В Словакии осудили Запад за пропаганду украинского неонацизма

«Ужасные вещи»: в Словакии осудили пропаганду украинского неонацизма

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow

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Бывший премьер-министр страны недоволен, что нынешние власти не запрещают неонацистскую символику. Почему правительство так поступает?

В Словакии считают, что боевики ВСУ это просто уличная шпана, которая вытворяет ужасные вещи. Об этом рассказал экс-министр страны Роберт Фицо во время выступления на платформе YouTube. Также политика возмущает, что на Западе открыто поддерживают украинскую армию, внутри которой есть неонацисты.

«Знаете, что говорят в Словакии? Кто там воюет — это просто уличные хулиганы на задворках общества. Но они служат в армии и делают ужасные вещи. Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты и перед такими формированиями „расстилают красную дорожку“», — заявил бывший премьер-министр.

Политик также отметил одну грустную деталь — правительство Словакии не запрещает неонацистскую символику, так как власти очень боятся негативной реакции от Бельгии и США. Сам же экс-министр призвал противостоять любым проявлениям неонацизма и неофашизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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