В Бурятии полицейские пресекли незаконную добычу нефрита

В Бурятии задержали черных копателей, занимавшихся незаконной добычей нефрита. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

По предварительной информации, незаконные действия сотрудники Управления экономической безопасности засекли в июле. Слежка за нарушителями быстро принесла результаты: злоумышленников с поличным поймали на месте преступления. При попытке задержания они попытались скрыться, оказывали сопротивление, из-за чего силовики вынуждены применить табельное оружие.

К счастью, удалось обойтись без жертв. Черных копателей скрутили и доставили в отделение полиции. Подозреваемыми по делу проходят 30 человек. Все они — жители соседних сел в возрасте с 17 до 42 лет.

«С места происшествия изъято восемь квадроциклов и более 80 килограммов незаконно добытого нефрита», — проинформировали в МВД.

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