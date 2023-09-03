Модно и практично: ТОП-5 универсальных сочетаний с джинсами на осень

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Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

Джинсы нужно сочетать с косухой и обтягивающими топами, чтобы выглядеть стильно

Модно и практично: ТОП-5 универсальных сочетаний с джинсами на осень

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Стилисты дали несколько советов о том, как выглядеть стильно.

Покупка идеальных джинсов нередко занимает у женщин слишком много времени, ведь фасон не только должен быть модным, но и подчеркивать индивидуальность. Ситуация нередко осложняется, когда клиентка собирает полноценный аутфит.

Избежать изматывающих походов по магазинам можно, заранее зная, с чем джинсы сочетаются лучше всего. Стилисты предложили пять вариантов, которые подойдут 99% женщин, сообщают dni.ru.

Широкие джинсы с накладными карманами и бомбер с нашивками подчеркнут бескомпромиссный характер своей обладательницы. Дерзкий вариант в спортивном стиле отлично подойдет для осенних прогулок по парку. Мода на куртку в университетском стиле с резинкой по нижнему краю и эластичными манжетами не теряет актуальности вот уже не первый сезон. Так что покупку можно считать еще и инвестицией в бюджет.

Сочетание джинсов клеш и косухи идеально подойдет для дождливой погоды. В таком образе не бывает холодно, а еще он практичен и подходит женщинам любого возраста.

Джинсы карго и обтягивающий топ с длинным рукавом подчеркнут грудь и талию, добавят осеннему гардеробу женственности. А еще, это самое любимое сочетание голливудских знаменитостей.

Белые джинсы и длинное черное пальто нараспашку — удобный и бюджетный вариант, в основу которого ложится контраст цветов.

Прямые джинсы и офисный пиджак оверсайз рискуют надолго стать любимым сочетанием у модниц. Удачное переплетение делового и повседневного стилей поможет выглядеть на учебе и работе главной красавицей осени-2023.

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