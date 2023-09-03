В Челябинске пропала семилетняя девочка

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Полина Долгова
Полина Долгова 12 0

Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры.

В Челябинске пропала семилетняя девочка

Фото: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol

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Первоклассница пропала в Металлургическом районе Челябинска, сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что семилетняя девочка ушла из дома 3 сентября и не вернулась. Кроме того, указаны внешние приметы девочки. Среди них: рост 130 сантиметров, обычное телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую спортивную кофту, черные брюки и темные ботинки.

Поисками пропавшего ребенка занимаются полицейские и волонтеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге нашли пропавшую двухлетнюю девочку. Сообщалось, что в поисках ребенка, который исчез в Красногвардейском районе города, принимали участие сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

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