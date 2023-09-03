Шла кровь изо рта: странные обстоятельства смерти матери певицы Анастасии

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 708 0

Перед смертью мать певицы Анастасии положили в психбольницу

Шла кровь изо рта: странные обстоятельства смерти матери певицы Анастасии

Фото: Яцина Владимир / ТАСС

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Почему мать знаменитости положили в психиатрическую больницу?

Недавно певица Анастасия сообщила трагическую весть — не стало ее любимой матери. Ее родственница была известным режиссером-документалистом, автором романа «Созвездие Ориона (Авиценна)», а также лауреатом Государственной премии СССР, сообщает МК.

Женщина до сих пор не может поверить в трагедию и скорбит по маме. Супруг артистки Владимир Зудин рассказал, что теща почувствовала себя плохо на даче в Тверской области.

По словам родственников, ничего не предвещало беды. Людмила Салдадзе выглядела здоровой, но после обеда «буквально через несколько минут у нее началось кровотечение изо рта». Супруги экстренно вызвали скорую помощь.

Салдадзе госпитализировали в одну из местных больниц. По словам супруга, поначалу женщина отказывалась оставаться в больнице, а спустя несколько часов начались непонятные действия со стороны медицинских работников. Вместо того, чтобы обследовать пациентку медики неожиданно отправили ее… в психиатрическую лечебницу. Хотя в этом плане она была абсолютно здорова. Через несколько дней мама артистки скончалась при загадочных обстоятельствах в отделении для душевнобольных. Семья покойной требует проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить истинные причины трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла мать певицы Анастасии на 84-м году жизни.

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