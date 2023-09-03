Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов

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Полина Долгова
Полина Долгова 39 0

У снимка оказалась уникальная история.

Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Российская актриса театра и кино Ксения Алферова показала свой архивный снимок в День знаний. Осень уже вступила в свои права, а в мире шоу-бизнеса повеяло ностальгией. Знаменитости вспоминают уроки, одноклассников, любимых учителей и веселые перемены.

На фото Алферова показала себя в детстве. Фото демонстрирует издание dni.ru. На фото светленькая, миловидная первоклашка в белом фартуке. Косички, большие банты и спокойное и решительное выражение лица поразили подписчиков.

У снимка есть уникальная история. Оказывается, что в первый класс маленькая Ксюша пошла в Новосибирске, а спустя несколько месяцев переехала в Москву. Родители подарили ей черный портфель с красной крышкой и яркой картинкой. После первой линейки бабушка отвела внучку в фотоателье, где и получился редкий памятный кадр, а после фотосессии родственница повела ребенка в магазин сладостей, в котором настроение девочки повысилось еще сильнее.

«Какая Вы красивая, Ксения!»;

«Очень хорошенькая и серьезная!» — написали фанаты.

Поклонников поразило фото из-за мудрого и вдумчивого взгляда юной Алферовой. Актриса выглядит на карточке не по годам взрослой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ксения Алферова высказалась об уехавших из России артистах.

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