Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост. Вместо него предлагается кандидатура главы фонда госимущества Рустема Умерова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — сказал глава киевского режима.

Информация о вероятной отставке Резникова появилась в последних числах августа. Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что действующего министра обороны Украины уже на днях могут отстранить от занимаемой должности, чтобы позднее отправить послом в Великобританию. Об этом же сообщал и другой украинский парламентарий — Алексей Гончаренко.

Сам Резников ранее говорил о готовности покинуть пост главы Минобороны. По данным украинских СМИ, Зеленский еще в начале августа приступил к поиску подходящей кандидатуры для его смены. Тогда рассматривались два человека — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Оба государственных деятеля от смены деятельности отказались.

Алексей Резников возглавлял украинское Минобороны с ноября 2021 года. До этого он был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Украины по требованию западных партнеров Киева может возглавить женщина.