Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода помочь издать сборник его стихов

Президент РФ Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода помочь с изданием сборника его стихов. Это произошло после открытого урока, который глава государства провел 1 сентября. Кадры беседы Путина с мальчиком показал один из федеральных телеканалов.

Во время «Разговора о важном» нижегородский школьник Григорий по просьбе президента прочитал свое стихотворение о Родине. Российский лидер был впечатлен и после урока пообщался с молодым поэтом.

Путин спросил, сколько стихов написал Григорий, на что тот сказал, что уже много. При этом мальчик признался, что хочет договориться с «какой-нибудь организацией» об издании своих произведений.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — ответил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в День знаний провел открытый урок, называвшийся «Разговор о важном», для российских школьников. В мероприятии приняли участие 30 ребят с выдающимися достижениями в учебе.