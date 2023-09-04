Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода помочь издать сборник его стихов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Начинающий поэт впечатлил главу государства своим произведением, прочитанным во время «Разговора о важном».

Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода помочь издать сборник его стихов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Президент РФ Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода помочь с изданием сборника его стихов. Это произошло после открытого урока, который глава государства провел 1 сентября. Кадры беседы Путина с мальчиком показал один из федеральных телеканалов.

Во время «Разговора о важном» нижегородский школьник Григорий по просьбе президента прочитал свое стихотворение о Родине. Российский лидер был впечатлен и после урока пообщался с молодым поэтом.

Путин спросил, сколько стихов написал Григорий, на что тот сказал, что уже много. При этом мальчик признался, что хочет договориться с «какой-нибудь организацией» об издании своих произведений.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — ответил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в День знаний провел открытый урок, называвшийся «Разговор о важном», для российских школьников. В мероприятии приняли участие 30 ребят с выдающимися достижениями в учебе.

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