«Это кто такой?» — Евгения Медведева прокомментировала слухи о романе с коллегой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Фигуристка Медведева призналась в романе с коллегой Дмитрием Чигиревым

«Это кто такой?» — Евгения Медведева прокомментировала слухи о романе с коллегой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

На новые отношения 23-летняя фигуристка впервые намекнула поклонникам в начале июня.

Фигуристка Евгения Медведева впервые прокомментировала отношения со своим коллегой Дмитрием Чигиревым, с которым в последнее время ее часто замечают.

В эфире федерального телеканала чемпионка мира смущенно подтвердила, что на романтических фото и видео, регулярно появляющихся в ее соцсетях, поклонники видят именно Чигирева. Более того, спортсмен пришел поддержать Медведеву на телепрограмму и находился среди зрителей. Ведущий эфира Павел Воля, обращаясь к Чигиреву, призвал его «не обижать Женю (Медведеву — Прим. ред.) ни при каких обстоятельствах».

На свои новые отношения 23-летняя фигуристка, которая не особо любит делиться подробностями личной жизни, впервые намекнула поклонникам в начале июня. Публикации Медведевой с молодым человеком вызвали большой интерес у пользователей сети. Многие догадались, что у спортсменки роман с коллегой по фигурному катанию.

В той же программе фигуристка рассказала о своих дальнейших карьерных планах. Медведева призналась, что не скучает по профессиональному спорту, так как активно развивается в других направлениях, и это доставляет ей удовольствие. В частности, она планирует запустить собственное шоу, в котором будет вести «откровенные разговоры» с интересными собеседниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Евгения Медведева, по ее словам, борется с выгоранием.

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
Западные «хозяева» против: в Крыму раскрыли причину отставки Резникова
4:12
Ковальчук на фоне слухов о расставании с Харламовым выложила фото с его матерью
3:54
«Миритесь, дураки!» — Макгрегор призвал Байдена заставить Киев начать переговоры
3:36
Рамафоса опроверг сообщения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R
3:18
«Это кто такой?» — Евгения Медведева прокомментировала слухи о романе с коллегой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Душа болит, а сердце плачет»: как наши мысли влияют на наше тело и здоровье
Шла кровь изо рта: странные обстоятельства смерти матери певицы Анастасии
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России