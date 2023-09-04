«Это кто такой?» — Евгения Медведева прокомментировала слухи о романе с коллегой
Фигуристка Медведева призналась в романе с коллегой Дмитрием Чигиревым
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
На новые отношения 23-летняя фигуристка впервые намекнула поклонникам в начале июня.
Фигуристка Евгения Медведева впервые прокомментировала отношения со своим коллегой Дмитрием Чигиревым, с которым в последнее время ее часто замечают.
В эфире федерального телеканала чемпионка мира смущенно подтвердила, что на романтических фото и видео, регулярно появляющихся в ее соцсетях, поклонники видят именно Чигирева. Более того, спортсмен пришел поддержать Медведеву на телепрограмму и находился среди зрителей. Ведущий эфира Павел Воля, обращаясь к Чигиреву, призвал его «не обижать Женю (Медведеву — Прим. ред.) ни при каких обстоятельствах».
На свои новые отношения 23-летняя фигуристка, которая не особо любит делиться подробностями личной жизни, впервые намекнула поклонникам в начале июня. Публикации Медведевой с молодым человеком вызвали большой интерес у пользователей сети. Многие догадались, что у спортсменки роман с коллегой по фигурному катанию.
В той же программе фигуристка рассказала о своих дальнейших карьерных планах. Медведева призналась, что не скучает по профессиональному спорту, так как активно развивается в других направлениях, и это доставляет ей удовольствие. В частности, она планирует запустить собственное шоу, в котором будет вести «откровенные разговоры» с интересными собеседниками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Евгения Медведева, по ее словам, борется с выгоранием.
Читайте также
100%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?