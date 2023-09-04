«Не был красавчиком»: Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки
Певец Дмитриенко со школы начал ухаживать за девочками
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Автор хита «Венера-Юпитер», как оказалось, долгое время не пользовался успехом у одноклассниц.
Певец Ваня Дмитриенко только к окончанию школы начал пользоваться повышенным вниманием противоположного пола, а до этого сам был вынужден бегать за девочками. Об этом молодой исполнитель рассказал журналистам за кулисами концерта «День знаний со звездами в Кремле».
«Это все-таки уже было в более старших классах, потому что в начальной школе я не был красавчиком и тому подобное. Я больше сам за девчонками ухаживал. Но именно когда начались старшие классы, стало попроще в этом плане», — признался певец.
Также Дмитриенко попросили ответить на вопрос, какие девочки ему больше нравились в школе — брюнетки или блондинки.
«Мне нравились девочки. Я считаю, что это самое главное», — заявил автор хита «Венера-Юпитер».
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец Ваня Дмитриенко как огня боится кредитов и ипотеки.
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